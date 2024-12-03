Эксперты объяснили тренд на отношения мужчин с женщинами постарше

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Новый тренд на отношения молодых людей с женщинами постарше объясняется тем, что на успешных бизнес-леди не хватает мужчин, которые могут быть с ними наравне. Об этом в беседе с телеканалом Москва 24 рассказала руководитель брачного агентства Анна Осипова.

"Это такая подпитка мужская, что "я интересен, несмотря на то что мне 20–25 лет, я такой взрослый, интересный, самодостаточный", такой тренд есть", – добавила она.

Некоторые психологи объясняют это тем, что подобные отношения позволяют выстроить более глубокие и спокойные связи между супругами, а другие связывают это с разными ролями. Психолог Оксана Улятовская уверена, что в таких парах женщина играет роль "мамочки", а молодой человек – "сынка".



"На самом деле эти отношения устраивают обе стороны, потому что обе стороны получают удовлетворение", – подчеркнула она.

Такие тенденции есть и в сфере шоу-бизнеса. Например, у актрисы Марины Федункив с ее мужем Стефано Маджио разница 13 лет. Певец Прохор Шаляпин был женат на предпринимателе Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет.

Эксперты подчеркивают, что в обществе стали спокойнее относиться к таким союзам. В некоторых случаях это может вызывать одобрение и похвалу. Однако в обратном случае, когда в неравный брак вступает молодая женщина, все еще можно столкнуться с негативом и осуждением.

Ранее депутат ГД Вячеслав Милонов рассказал, что молодые россиянки все чаще стали выбирать состоявшихся в жизни мужчин. Они обычно обладают жильем и иногда бизнесом, в отличие от молодого человека со съемной квартирой. Депутат назвал такие ситуации противоестественными и сравнил их с неравными браками.

