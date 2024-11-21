Депутат Милонов рассказал о тренде на скуфов среди россиянок

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Молодые россиянки все чаще стали выбирать состоявшихся в жизни мужчин. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о тренде на скуфов среди девушек.

По его словам, россиянкам надоели "бестолковые, симпатичные и молодые" парни.

"Я бы сказал, это некий сиюминутный тренд модный. Ну, потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW", – сказал парламентарий.

Также депутат назвал такие ситуации противоестественными и сравнил их с неравными браками.

"Но у нас же любят всякие экзотические вещи: карликовых собачек, защищать китов. Вот любят скуфов теперь", – добавил Милонов.

Ранее Милонов заявил, что нет ничего плохого в существовании альтушек и скуфов, поэтому призвал не запрещать их, а помочь им найти друг друга. Он также считает, что каждая альтушка мечтает найти своего скуфа. По его мнению, девушкам нужен мужчина с пышными усами, бородой и сильными руками, который умеет менять краны, прибивать полки и объяснять политические моменты.

