Будущим врачам запретят проходить обучение только онлайн с 1 марта

Будущие врачи и медперсонал больше не смогут проходить обучение только в онлайн-режиме. Законопроект о повышении качества медицинского образования единогласно приняла Госдума. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Согласно нововведениям, подготовка медицинских сотрудников должна происходить только в специализированных учреждениях и обязательно с оттачиванием практических навыков.

Дистанционное обучение для таких специалистов допустимо только в случае, если это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.

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