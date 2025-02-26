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26 февраля, 07:45

Политика

Будущим врачам запретят проходить обучение только онлайн с 1 марта

Будущим врачам запретят проходить обучение только онлайн с 1 марта

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Будущие врачи и медперсонал больше не смогут проходить обучение только в онлайн-режиме. Законопроект о повышении качества медицинского образования единогласно приняла Госдума. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Согласно нововведениям, подготовка медицинских сотрудников должна происходить только в специализированных учреждениях и обязательно с оттачиванием практических навыков.

Дистанционное обучение для таких специалистов допустимо только в случае, если это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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