Новости мира: наводнения в Таиланде затопили три провинции в Сиамском заливе

В Сиамском заливе из-за северо-восточного муссона затоплены три провинции Таиланда, пострадали 13 деревень. В одной из них полностью перекрыли движение транспорта, а в другой высота волн достигает трех метров.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьей звездой матча с "Калгари" в Национальной хоккейной лиге. Он реализовал один из одиннадцати бросков и почти достиг рекорда Уэйна Гретцки.

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