Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 16:15

Происшествия

Мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги в Москве

Мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги в Москве

Столичные правоохранители провели рейд по ночным клубам в ночь на 30 ноября

Новости мира: россиянка погибла во время шторма в Таиланде

Россияне, находящиеся на борту круизного лайнера SH Diana, объявили голодовку

Спасатели ликвидировали пожар в складском хабе в Видном

Несколько автомобилей столкнулись на 95-м километре МКАД

Новости мира: новая волна протестов прошла в Грузии

Один человек погиб в массовой аварии на 95-м км МКАД

В районе Лосиного острова столкнулись несколько автомобилей

Российские пассажиры круизного лайнера устроили голодовку

В Москве мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги, угрожая оружием. Об этом сообщили в Следственном комитете. Молодой человек потребовал, чтобы дети вернули ему деньги за якобы ранее приобретенный у них товар. В общей сложности он хотел получить 120 тысяч рублей.

Мужчина потребовал, чтобы подростки сели в машину, что они и сделали, опасаясь за свою жизнь. После чего злоумышленник увез их в другое место и начал стрелять в воздух. Мужчине предъявили обвинение, он арестован. По месту его жительства прошли обыски, во время которых было изъято множество ножей и пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика