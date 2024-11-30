Мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги в Москве

В Москве мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги, угрожая оружием. Об этом сообщили в Следственном комитете. Молодой человек потребовал, чтобы дети вернули ему деньги за якобы ранее приобретенный у них товар. В общей сложности он хотел получить 120 тысяч рублей.

Мужчина потребовал, чтобы подростки сели в машину, что они и сделали, опасаясь за свою жизнь. После чего злоумышленник увез их в другое место и начал стрелять в воздух. Мужчине предъявили обвинение, он арестован. По месту его жительства прошли обыски, во время которых было изъято множество ножей и пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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