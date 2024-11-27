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27 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за кражу техники из магазина

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за кражу техники из магазина

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Полицейские задержали мужчину за кражу техники из магазина. Он обокрал торговую точку дважды. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, задержанный в один день украл принтер, положив его в спортивную сумку, в другой – утюг, спрятав за пазуху.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Москвы. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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