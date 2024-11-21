В Красноярске задержан мужчина за хищение рюкзака с 48 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Житель Усольского района Иркутской области похитил 48 миллионов рублей под предлогом продажи драгоценных металлов, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, неоднократно судимый мужчина нашел покупателя, желавшего приобрести золото. Он устроил с ним встречу на берегу реки, избил его, забрал рюкзак с наличными и скрылся.

Злоумышленник успел уехать вместе с супругой в другой город и купить себе новый автомобиль. Правоохранительные органы оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Красноярске. В салоне иномарки, на которой он передвигался, оперативники обнаружили оставшиеся деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в чужое жилище в особо крупном размере". Дело передано в следственные органы для дальнейшего расследования.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами и драгоценностями, а также в угоне автомобиля Porsche Taycan из дома в деревне Большое Свинорье в ТиНАО.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Ценности и автомобиль принадлежали директору строительной фирмы.