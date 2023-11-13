Неизвестный украл деньги и Porshe на 38 млн рублей из дома бизнесмена в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленник украл из коттеджа в ТиНАО деньги, украшения и автомобиль на 38 миллионов рублей. Сейчас вора ищут, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве уточнили, что с 01:00 до 08:00 12 ноября злоумышленник, повредив окно, проник в дом, откуда украл денежные средства, личные вещи и документы. После этого он с придомовой территории совершил кражу автомобиля и скрылся на нем. МВД возбудило уголовное дело по статье о краже.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание", – отметили в министерстве.

Как уточнили изданию в правоохранительных органах, злоумышленник обокрал директора строительной фирмы. По данным СМИ, он похитил 1 миллион рублей, 1 тысячу долларов и 2 тысячи евро, два золотых кольца с бриллиантами и несколько часов. Скрылся неизвестный на Porsche Taycan.

Ранее сообщалось, что трое мужчин, которые работали на складе Wildberries, украли товаров на пять миллионов рублей в Коледине. Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Полиция завела уголовные дела о краже и приготовлении к краже.

Сотрудники Wildberries арестованы по подозрению в краже товара на 5 млн рублей