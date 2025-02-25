Новости регионов: снегопады идут в Сочи третий день подряд

Снегопады идут в Сочи третий день подряд. Причем снег выпал не только в горах, но и на побережье, что является редкостью. Аэропорт в Адлере работает по фактической погоде. 25 февраля на запасные аэродромы были вынуждены уйти шесть самолетов.

Между тем на 11 участках побережья Кубани были зафиксированы незначительные выбросы мазута. Нефтепродукты вынесло на сушу во время шторма. Новые пятна убирают в первую очередь, а затем продолжают очистку основных территорий.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водителя упавшего в реку автобуса оштрафовали за "резиновую" квартиру. Оказалось, что мужчина фиктивно зарегистрировал у себя почти 50 мигрантов. За это ему придется заплатить 106 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

