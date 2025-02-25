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25 февраля, 21:15

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Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

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Рядом с бывшим Тушинским аэродромом появится современная набережная. Соответствующий проект планировки участка русла Москвы-реки утвердили на заседании президиума правительства столицы, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, там укрепят берег, восстановят почвенный слой и выполнят работы по озеленению. Создание набережной станет частью масштабного проекта по комплексному освоению территории бывшего аэродрома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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