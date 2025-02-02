Первые церемонии бракосочетания в 2025 году прошли на станции метро "Маяковская"

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

На станции метро "Маяковская" стартовал новый сезон свадеб. В красивую дату – 02.02.2025 – там состоялись первые в этом году церемонии бракосочетания для трех пар, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит портал мэра и правительства города.

Она напомнила, что москвичи могут заключить брак в красивых и необычных местах столицы в рамках проекта "Новые адреса счастья". При этом большой популярностью среди молодоженов пользуется станция метро "Маяковская".

"В этом году мы увеличили количество дней для проведения церемоний бракосочетания: пары могут выбрать одну из девяти доступных дат. Уже пятый сезон свадьбы на "Маяковской" проходят в значимые и красивые даты. 2025 год не стал исключением: марш Мендельсона прозвучит здесь 23.03.2025, 25.05.2025 и 05.10.2025", – поделилась Ракова.

Она также обратила внимание, что почти все слоты на регистрацию брака на этой площадке уже заняты. При этом в 2024 году на "Маяковской" провели 23 церемонии. В целом же на этой площадке поженилась 71 пара.

Транспортный комплекс города принимает участие в проекте "Новые адреса счастья" c лета 2021 года, напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он отметил, что церемонии в метрополитене традиционно проводятся по ночам, чтобы не нарушать пассажиропоток и создать особую атмосферу для молодоженов.

При этом перед началом торжественной регистрации платформу украшают. Там устанавливают свадебную арку и привозят стойку для колец. В ходе церемоний молодожены слышат марш Мендельсона. Кроме того, ну пути пригоняют два состава поездов "Москва-2020" и "Москва-2024". После бракосочетания новоиспеченным супругам предлагают провести в них фотосессию.

При этом в первую красивую дату года – 25.01.2025 – в Москве поженились свыше 800 пар. Самым популярным местом для церемонии стал Дворец бракосочетания № 4 – его выбрали 44 пары. На втором месте – Дворец бракосочетания Южное Бутово (42 пары), на третьем – Кутузовский Дворец бракосочетания (39 пар).