Собянин: "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские технопарки впервые откроют двери для всех желающих в рамках "Дня без турникетов". С 10 по 12 марта горожане смогут посетить один из десяти технопарков, чтобы увидеть передовые технологии, пообщаться с разработчиками и узнать о создании инновационных решений, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, мероприятия приурочены к Форуму технологической инфраструктуры, который пройдет 14 марта в кластере "Ломоносов".

Например, в "Мосмедпарке" посетители увидят уникальную инфраструктуру, созданную для развития биотехнологий, а в лабораториях – этапы производства лекарств и медицинских изделий. В "Союзмультфильме" же предложат погрузиться в мир современной анимации.

В "Останкине" гостям представят новейшие разработки в телеиндустрии, в "Горизонте" и "Физтехпарке" познакомят с корпорациями и молодыми компаниями, которые специализируются на информационных технологиях.

В технопарках "Сколково", "Слава", "Отрадное", "ЭЛМА" и "Нагатино" откроют двери производители космических аппаратов, суперпроводниковых материалов, 3D-принтеров, робототехники и электроники.

На данный момент в столице работает 46 технопарков, где ведут деятельность свыше 2,2 тысячи компаний, отметил Собянин. Это, считает он, точки роста московской экономики и центры разработки передовых технологий.

Между тем в районе Очаково-Матвеевское появится первый технопарк в сфере пищевой промышленности. Там смогут работать как фабрики, ориентированные только на доставку готовых блюд, так и предприятия малого и среднего бизнеса, производящие напитки, полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты питания.