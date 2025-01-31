Технопарк возведут по программе КРТ в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный технопарк возведут на месте бывшей промзоны Силикатные улицы в Хорошёво-Мнёвниках в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оператор проектов в течение четырех лет возведет объект на участке площадью свыше 0,5 гектара. В результате будет создано около 600 рабочих мест.

"Инвестиции в развитие проекта составят более двух миллиардов рублей. Ежегодный экономический эффект от проекта составит 195 миллионов рублей", – отметил вице-мэр.

В настоящий момент там располагается паркинг, строительство которого не было завершено. Также участок находится рядом с Шелепихинской набережной и вблизи от станции МЦК Шелепиха.

"Площадь технопарка, который возведут на месте недостроя, составит 20 тысяч квадратных метров. Территорию благоустроят и проложат здесь новые дороги", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2019 году власти города приняли решение отказаться от строительства парковки и расторгнуть договор с застройщиком, напомнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Вопросом ликвидации объекта занимается оперативная группа.

Также промышленный технопарк появится в Митине в рамках масштабного инвестиционного проекта. Там расположатся научно-производственные компании и предприятия легкой промышленности.

Инвестор возведет бизнес-центр с офисными, деловыми и промышленными площадками на улице Барышихе. Кроме того, на площади 12 тысяч квадратных метров заработают места питания, коворкинги и производства.