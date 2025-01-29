Новые остановки наземного транспорта появятся в 11 районах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей

В 11 районах Москвы с 1 февраля появятся новые остановки наземного транспорта, также некоторые маршруты будут скорректированы, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Транспорт станет подъезжать ближе к жилым домам, социальным объектам и станциям рельсового каркаса, а в Новых Ватутинках в ТиНАО продлим экспресс-маршрут", – отметил Ликсутов.

Автобусы экспресс-маршрута Е151 в Новых Ватутинках поедут по часовой стрелке через восточную часть микрорайона, чтобы охватить больше жилых домов, граждане смогут быстрее добираться до метро. Маршрут в сторону станции метро "Теплый Стан" пройдет по 3-й и 1-й Нововатутинским улицам.

Новая остановка "Центр женского здоровья" появится для автобусов, которые следуют в обе стороны на маршруте № 48, а также для автобусов № 291 и 294, идущих в сторону улицы Саляма Адиля.

Общественный транспорт, следующий по маршруту № 172, станет заезжать на новую остановку "Институт полимерных материалов", у маршрута № 188 добавится еще одна остановка у второго выхода со станции метро "Генерала Тюленева", а автобусы № 438 станут заезжать на остановку "КПП" в сторону остановки "Промзона Курьяново".



Кроме того, автобусы № 570 будут останавливаться у второго выхода станции метро "Водный стадион", № 587 – у третьего выхода со станции "Бибирево", а маршруты Е66, № 78, 265 и 975 смогут высаживать пассажиров у четвертого выхода со станции "Сокольники".

В это же время остановка "Улица Обручева" для автобусов С17 будет работать в обе стороны. Остановка "3-я Кабельная улица" для маршрутов М6, С679, № 690 и 695, следующих в сторону станции метро "Авиамоторная", будет перенесена за перекресток с улицей Пруд-Ключики. Здесь же будет останавливаться автобус № 624, а общественный транспорт маршрутов М6, С679, № 624, 690 и 695 станет высаживать пассажиров у восьмого выхода с "Авиамоторной".

Новую остановку "Новостроевская улица" будут обслуживать автобусы С949, № 925, 940, 956 и 998 (в сторону улицы Степана Эрьзи), а также № 969 и 969к (в обе стороны), а вместо остановки "8-й таксомоторный парк" общественный транспорт М6, С679, № 690, 695 станет заезжать на новую – "Институт радиоэлектроники".

Кроме того, у станции МЦД-3 Ухтомская поменяются остановки автобусов. Это связано с завершением благоустройства.

Ранее в ТиНАО появились еще четыре экспресс-маршрута. В целом маршруты разделены на три зоны: ближнюю, среднюю и дальнюю. В будни работают 74 современных автобуса и электробуса. От станции метро "Теплый Стан" экспрессы отправляются каждые две минуты.

