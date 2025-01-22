Новые экспресс-маршруты появились в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ТиНАО появились четыре экспресс-маршрута для удобства и комфорта пассажиров. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр напомнил, что обновление сети началось летом прошлого года – тогда открылись первые пять экспресс-маршрутов, проходящих по Калужскому шоссе.

"Мы завершили формирование сети экспресс-маршрутов в ТиНАО: трассы стали понятнее, интервалы короче, а автобусы и электробусы ходят регулярнее. В будни на маршрутах работают 74 современных автобуса и электробуса, от станции метро "Теплый Стан" экспрессы отправляются каждые две минуты", – рассказал Ликсутов.

Экспресс-маршруты разделены на три зоны: ближнюю, среднюю и дальнюю. В ближнюю входят автобусы Е151 и Е152, следующие в Новые и Старые Ватутинки, в среднюю – экспрессы Е131 и Е132, идущие до Академической площади Троицка через Октябрьский проспект и микрорайон В. Дальняя зона объединяет маршруты Е141 до усадьбы Кленово, Е142 – до Кузовлева, Е143 – до Каменки, Е144 – до Плескова и Е148 с конечной остановкой в поселке ЛМС.

Для облегченного ориентирования пассажиров на остановках каждая из зон не только обозначена первыми двумя цифрами в номере маршрута, но и имеет собственный цвет.

Пересесть на экспрессы можно на станциях "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии, "Корниловская" Троицкой линии и "Ольховая" Сокольнической линии.



В 2024 году запустили 70 электробусных маршрутов, отметил ранее Сергей Собянин. Впервые экологический транспорт появился в 15 районах Москвы и в Подольске. Кроме того, открыли 110 новых остановок, где установили и подключили более 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.