Собянин: столичный парк наземного транспорта является одним из самых молодых

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский парк наземного транспорта является одним из самых молодых, отметил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Он уточнил, что на смену хаосу маршруток пришла современная система наземных перевозок. Новый стандарт обеспечивает соблюдение расписания и комфортные условия перевозок вне зависимости от коммерческой выгоды конкретного маршрута.

В ходе выступления мэр также сообщил, что с 2010 года в Москве развилась мощная транспортная инфраструктура. Удалось создать эффективную транспортную систему, включающую основные магистрали, метро и городскую железную дорогу, подчеркнул он.

Кроме того, в городе начали строить коридоры для автобусов и электробусов. Таким образом, общественный транспорт станет передвигаться быстрее. Коридоры сделают на улицах Череповецкой, Широкой и Лескова. Там обустроят посадочные платформы с уникальными остановочными павильонами.

