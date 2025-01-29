Школу на 675 мест в Нагатино-Садовниках достроят к 2026 году

Фото: stroi.mos.ru

Школу на 675 мест в Нагатино-Садовниках в столице планируют достроить к 2026 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

На площади 17 тысяч квадратных метров развернутся три блока от трех до четырех этажей, которые будут объединены подземным помещением с инженерными установками и прокладками коммуникаций, отметило ведомство.

В школе обустроят не только универсальные и особые учебные кабинеты и актовый зал, но и гимнастический и универсальный спортивные залы. Также учреждение оснастят лабораториями, а на территории рядом с ним будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки.

После завершения строительства здание перейдет к столичной системе образования, добавил руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Между тем 108 детских садов и 94 школы планируется построить в Москве по программе комплексного развития территорий. Их смогут посещать более 96 тысяч детей.

Будут как частные, так и государственные учреждения. Новые объекты появятся в городских кварталах на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых территориях суммарной площадью порядка 2,1 тысячи гектаров.