Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы

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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировала на Солнце выброс самого большого в 2025 году облака плазмы. Их заявление передает ТАСС.

Расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать с 01:00 по московскому времени до 09:00–10:00. После выброс скрылся, поэтому космический коронограф его больше не фиксировал.

По предварительным данным, источником такого явления могла стать та же активная область, которая произвела первую в феврале вспышку самого высокого класса X2.0.

Эта область, по информации лаборатории, находится на обратной стороне Солнца, поэтому выброс не сможет повлиять на Землю. Сейчас облако плазмы движется по направлению от земного шара.

Во вторник, 25 февраля, на Солнце было выявлено три вспышки предпоследнего класса мощности М. Первая фиксировалась в 02:06. Ее продолжительность составила 102 минуты. Вторая была зарегистрирована примерно в 03:01. Она продлилась 18 минут. Еще одна вспышка длительностью 11 минут произошла в 05:47.

