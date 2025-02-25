На Солнце произошли три мощные вспышки

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Три вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксированы на Солнце 25 февраля, передает сайт Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая (М3.9) прошла в 02:06 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990. Ее продолжительность составила 102 минуты. Вторая (М1.5) была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 примерно в 03:01. Она продлилась 18 минут.

Еще одна вспышка (М1.3) произошла в 05:47 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3998. Ее продолжительность составила 11 минут.

В институте уточнили, что радиационная обстановка оценивается как невозмущенная.

Вечером 23 февраля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Явление зарегистрировали впервые с 8 декабря прошлого года. Специалисты зафиксировали вспышку примерно в 22:20. По предварительным расчетам, событие можно классифицировать как Х2.0.

Причиной вспышки послужил резкий рост активности Солнца, который начался примерно вечером 22 февраля. Эпицентр явления пришелся на западную сторону Солнца, что снизило вероятность воздействия на Землю.