Астрономы зафиксировали новый тип взрыва во Вселенной

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Международная группа астрономов при помощи рентгеновского телескопа Einstein Probe зафиксировала новый тип взрыва во Вселенной, который получил название EP240408a. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Сначала явление выглядело как вспышка гамма-излучения. Позже благодаря наблюдениям стало понятно, что случай не похож ни на одну известную категорию космических событий.

Для исследования EP240408a астрономы использовали телескопы в диапазонах электромагнитного спектра, от ультрафиолетового до рентгеновского и радиодиапазона. Предположительно, вспышка произошла из-за разрушения белого карлика черной дырой среднего размера, в результате чего на Землю был направлен мощный выброс вещества.

"EP240408a частично соответствует характеристикам нескольких различных явлений, но полностью не укладывается ни в одно из них", – отметил автор исследования Брендан О'Коннор из Университета Карнеги-Меллон.

По словам ученых, явление продолжалось дольше, чем большинство гамма-всплесков. В то же время оно было слишком коротким, чтобы отнести его к какому-либо из известных типов вспышек. Кроме того, не было радиосигнала, что необычно для мощных выбросов энергии.

Исследователи пока не могут дать однозначного ответа о природе взрыва. Если будут обнаружены радиосигналы от этого объекта, гипотеза о разрушении белого карлика может быть подтверждена. В противном случае астрономы могут столкнуться с изучением нового типа космических явлений.

Между тем 11 февраля на Солнце произошла вспышка класса М1.6. Она длилась 25 минут. Кроме того, 7 февраля наблюдались четыре сильные вспышки класса М на Солнце. В группе пятен 3984 ночью, в 02:27, специалисты зафиксировали первый эпизод активности звезды. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут.

