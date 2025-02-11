Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 14:12

Наука

Астрономы зафиксировали новый тип взрыва во Вселенной

Фото: 123RF/mkarco

Международная группа астрономов при помощи рентгеновского телескопа Einstein Probe зафиксировала новый тип взрыва во Вселенной, который получил название EP240408a. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Сначала явление выглядело как вспышка гамма-излучения. Позже благодаря наблюдениям стало понятно, что случай не похож ни на одну известную категорию космических событий.

Для исследования EP240408a астрономы использовали телескопы в диапазонах электромагнитного спектра, от ультрафиолетового до рентгеновского и радиодиапазона. Предположительно, вспышка произошла из-за разрушения белого карлика черной дырой среднего размера, в результате чего на Землю был направлен мощный выброс вещества.

"EP240408a частично соответствует характеристикам нескольких различных явлений, но полностью не укладывается ни в одно из них", – отметил автор исследования Брендан О'Коннор из Университета Карнеги-Меллон.

По словам ученых, явление продолжалось дольше, чем большинство гамма-всплесков. В то же время оно было слишком коротким, чтобы отнести его к какому-либо из известных типов вспышек. Кроме того, не было радиосигнала, что необычно для мощных выбросов энергии.

Исследователи пока не могут дать однозначного ответа о природе взрыва. Если будут обнаружены радиосигналы от этого объекта, гипотеза о разрушении белого карлика может быть подтверждена. В противном случае астрономы могут столкнуться с изучением нового типа космических явлений.

Между тем 11 февраля на Солнце произошла вспышка класса М1.6. Она длилась 25 минут. Кроме того, 7 февраля наблюдались четыре сильные вспышки класса М на Солнце. В группе пятен 3984 ночью, в 02:27, специалисты зафиксировали первый эпизод активности звезды. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут.

Жители Норильска засняли северное сияние

Читайте также


наука
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика