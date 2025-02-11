Сильная вспышка класса М произошла на Солнце

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На Солнце произошла вспышка класса М, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W88) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут", – рассказали в ИПГ.

Отмечается, что, как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны спровоцировать магнитные бури.

До этого, 7 февраля, на Солнце произошли еще четыре сильные вспышки класса М. В группе пятен 3984 ночью, в 02:27, специалисты зафиксировали первый эпизод активности звезды. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).