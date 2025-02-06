Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

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Мощная вспышка M7.6, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце 6 февраля, передает сайт Института прикладной геофизики (ИПГ).

Геомагнитные возмущения были зарегистрированы примерно в 14:04 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W16), указали там. Продолжительность вспышки составила 35 минут.

Как отметили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе событие в феврале. Однако самой крупной вспышкой на данный момент является та, что была зарегистрирована 3 февраля. Ее уровень зафиксировался на М8.8.

"Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле", – говорится в сообщении.

Причем из-за того, что центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, высока вероятность воздействия вспышки на планету, добавили эксперты.

Ранее четыре вспышки класса М произошли на Солнце 2 февраля. Самая мощная из них достигла уровня M5.1 и была зарегистрирована в 17:04. Она длилась около 10 минут. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН пояснили, что в настоящее время активность Солнца обусловлена крупными группами пятен, которые можно наблюдать в Северном полушарии.

4 февраля на Солнце были зарегистрированы еще четыре мощные вспышки. Первая из них произошла в 00:12 по московскому времени. Она была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E16). Спустя некоторое время произошли еще три вспышки, мощности которых были выявлены на уровне М1.2, М1.3 и М2.7 соответственно.

