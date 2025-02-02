Четыре вспышки класса М произошли на Солнце

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На Солнце произошли четыре мощные вспышки класса М вечером 2 февраля, передает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики.

Самая мощная вспышка M5.1 была зарегистрирована в 17:04, уточнили сотрудники института. Она длилась около 10 минут. Кроме нее прошли вспышки М1.4, М1.2 и М2.7.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают, что в настоящее время активность Солнца обусловлена крупными группами пятен, которые можно наблюдать в северном полушарии.

Ранее вспышку класса М также фиксировали 31 января. Ее длительность составила 32 минуты. При этом первая вспышка среднего класса С наблюдалась еще в 00:25 по московскому времени.