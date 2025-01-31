Серия вспышек разной мощности произошла на Солнце

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Вспышку предпоследнего класса мощности М и еще шесть вспышек среднего класса С выявили на Солнце в пятницу, 31 января. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка предпоследнего класса мощности М была зафиксирована в 09:10 по московскому времени. Ее длительность составила 32 минуты. При этом первая вспышка среднего класса С наблюдалась еще в 00:25 по московскому времени.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой в случае достижения Земли могут вызывать магнитные бури.

Накануне заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев исключил возникновение магнитных бурь на Земле в ближайшие два дня.

Так он отреагировал на информацию в СМИ о якобы мощной буре, которая начнется 31 января и завершится 5 февраля. Ученый добавил, что "небывалых по силе" бурь не будет, так как при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки. Именно с корональными дырами, по словам эксперта, связывают возможные бури.

