В ИКИ РАН опровергли сведения о грядущей затяжной магнитной буре

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитных бурь на Земле в ближайшие два дня не ожидается, заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с ТАСС.

Так он отреагировал на публикацию нескольких СМИ о якобы мощной и затяжной буре, которая начнется 31 января и завершится 5 февраля.

"В конце недели, в выходные, возможны слабые бури уровня G1. Вероятность бурь уровня G2 составляет около 20%, а вероятность более сильных событий – менее 5%", – сказал Богачев.

Ученый добавил, что "небывалых по силе" бурь ни при каком сценарии не будет, так как при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки. Именно с корональными дырами, по словам эксперта, связывают возможные бури.

"Основным следствием влияния корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. По прогнозу, она может вырасти в два раза, с нынешних 350 километров в секунду до около 700 километров в секунду", – сказал он.

Богачев привел в пример тот факт, что около 2 недель назад на Солнце была более крупная дыра и также якобы ожидались небывалые бури, но по факту "почти ничего" не было.

Между тем число магнитных бурь может увеличиться в 2025 году. Именно на 2025 год придется пик активности текущего солнечного цикла, который стартовал в 2019 году. На Солнце могут образоваться до 115 пятен.

