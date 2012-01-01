Ученый Филиппов: высокая солнечная активность может вывести из строя ЛЭП и линии связи

4 и 5 февраля Землю может накрыть сильная магнитная буря: ученые ожидают череду солнечных вспышек высочайшего класса. Именно они спровоцируют неустойчивость геомагнитного поля планеты. При этом буря будет далеко не последней в этом году. В чем причина постоянной высокой солнечной активности, а также когда закончится череда магнитных возмущений, разбиралась Москва 24.

Вспышка высочайшего класса

4 и 5 февраля на Солнце ожидается высокая вспышечная активность, говорится в прогнозе космической погоды Института прикладной геофизики. Эксперты уже зарегистрировали 4 вспышки класса M в первой половине дня 4-го числа: самая мощная из них продолжалась почти 30 минут. Также в эти дни не исключается появление вспышек высочайшего класса X. Такая активность на Солнце с высокой вероятностью спровоцирует неустойчивость геомагнитного поля Земли.



Солнечные вспышки излучения делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X – от слабой к сильной. Они, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой в случае достижения Земли могут вызывать магнитные бури.

При этом 3 февраля на Солнце тоже было неспокойно. За сутки ученые зафиксировали 14 вспышек класса С и 10 вспышек класса M, мощнейшая из которых произошла в 02:36 по московскому времени и длилась 40 минут. В свою очередь, магнитная буря накрыла планету с 14:00 до 22:00.

По мнению ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, это сильнейшая солнечная активность за последние четыре недели. Однако, далеко не первая.

Вспышки разного уровня мощности часто происходят на Солнце в 2025 году. Например, только за вечер 2 февраля были зарегистрированы четыре мощные М-вспышки. Еще серия произошла утром 31 января: одна вспышка класса M и еще шесть среднего класса С.

А 22 января ученые наблюдали на звезде достаточно редкое, но красивое явление – "Черный выброс".





из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета.

По словам экспертов, это был выброс холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода, который обычно и дает специфичный цвет. Черное облако плазмы наблюдалось в течение трех часов, постепенно рассеивалось, а затем исчезло.

Пик еще не достигнут

Специалисты предупреждают, что число магнитных бурь будет только расти. Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов отметил, что на 2025 год придется пик активности солнечного цикла, начавшегося в 2019 году.

Однако завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев призвал не паниковать. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что такое поведение Солнца считается абсолютно нормальным.





Сергей Богачев заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Это эмпирически установлено, что Солнце с интервалом примерно в 11 лет приходит в состояние высокой активности. Это случается как минимум последние 300 лет, которые мы за ним наблюдаем. И если бы, например, в этом году не было такой активности, тогда был бы повод для ЧП.

Ученый подчеркнул, что повышенная активность звезды, которая наблюдается на текущей неделе, еще не максимум. Пик ожидается примерно в середине года. При этом он будет не рекордным, так как по словам Богачева, для радикального роста у звезды нет резервов.

"Мы видели и более активное Солнце. Если брать XX век, то в 1950–1960-х годах активность была в полтора раза выше, чем текущая. В 2003-м также фиксировались сильнейшие вспышки, в три-четыре раза мощнее, чем те, которые мы сейчас наблюдаем", – пояснил Богачев.



И тем не менее вспышки и корональные выбросы массы (источники магнитных бурь) будут происходить все чаще, что может затрагивать определенные сферы жизнедеятельности людей, рассказал Москве 24 главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Борис Филиппов.

Ученый объяснил, что в периоды высокой солнечной активности может пропадать коротковолновая радиосвязь, возникнуть проблемы с линиями связи и даже с трубопроводами.





Борис Филиппов главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Известны случаи, когда линии электропередачи выходили из строя из-за сильных геомагнитных бурь. Также некоторые спутники приходится выключать во время сильнейших вспышек.

Чувствительны к магнитным бурям и сами люди. По словам терапевта и иммунолога Людмилы Лапы, в первую очередь негативному влиянию из космоса подвержены пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Магнитные бури воздействуют на эритроциты, которые содержат железо, и кровь сгущается. Поэтому люди с сосудистыми проблемами и болезнями сердца могут испытывать проблемы", – объяснила врач в беседе с Москвой 24.

Всем чувствительным в период магнитных бурь Лапа посоветовала снизить физическую активность, пить больше воды, спать минимум восемь часов в сутки. При проблемах со сном в критический период специалист рекомендовала употреблять успокаивающий чай. И главное – не забывать про назначенные врачом препараты.