Эксперт Холод: столичным дачникам не грозит нашествие саранчи в 2025 году

Многие регионы России могут столкнуться с нашествием саранчи в 2025 году: угроза объясняется теплой погодой, которая создала благоприятные условия для зимовки вредителей. Какой урожай окажется в опасности и стоит ли волноваться столичным дачникам, разбиралась Москва 24.

Нашествия саранчи

В более чем 20 регионах России прогнозируется рост численности саранчи в 2025 году – к такому выводу пришли эксперты в докладе ФГБУ "Россельхозцентра". Согласно документу, в зоне риска окажутся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. Уточняется, что это на семь регионов больше, чем в прошлом году.

Потенциальное увеличение численности саранчи может быть связано с мягкой погодой, из-за которой опасные вредители переживают зимовку в комфортных условиях. Таким образом, в наступающем сезоне российским аграриям предстоит обработать от насекомых более чем на 100 гектаров земли больше, а общая площадь дезинсекции составит свыше 411 гектаров (в 2024-м – почти 307).

В Минсельхозе отметили, что готовы принять меры в случае ЧС с вредителями. В частности, на балансе ФГБУ "Россельхозцентр" имеется резервы инсектицида, плюс регионам направлены письма о необходимости резервирования средств в бюджетах для самостоятельной борьбы с вредителями.

В целом из-за теплой зимы прогнозируется рост количества сельхозвредителей на 30–50% в 2025 году. Например, в отдельных регионах также возможно увеличение численности мышевидных грызунов и лугового мотылька, предупреждают эксперты.

Потеря урожая?

Точно оценить угрозу, которую нанесет саранча будущему урожаю, можно будет только весной – когда начнется процесс жизнедеятельности насекомых. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

"Госорганы пока дали только предостережение: в тех местах, где саранча гнездится, там недостаточные морозы, а значит, насекомое может пережить ее в большем количестве, чем обычно. При этом заморозки все еще могут случиться", – отметил эксперт.

Однако, если сбудется самый негативный прогноз, под угрозой окажется весь урожай, выращиваемый в зонах риска, предупредил Холод.





Леонид Холод доктор экономических наук Саранча – это насекомое массового поражения. Страдают все культуры. Если саранча собралась в достаточно большом количестве, развитая, с присутствием взрослых особей, – она съедает на своем пути все зеленое.

При этом Ставропольский и Краснодарский регионы, а также Алтайский край и Республика Татарстан, где объявлена потенциальная тревога, входят в топ регионов по количеству выращиваемого зерна, отметил Холод.

Что касается обычных дачников, то им тоже предстоит запастись средствами химической защиты растений. Как правило, ими обрабатывают места, где гнездятся насекомые, а также создают буферную зону на границе посадок, которую саранча не может преодолеть.





Леонид Холод доктор экономических наук Поливать химией придется часто. Потому что саранча не приходит и уходит: если она пришла, то сидит в регионе до конца сезона.

Что касается Москвы и области, по словам эксперта, опасаться нашествия насекомых не стоит. В самом худшем случае москвичи смогут встретить на своих участках не более десятка особей. В таком количестве они вряд ли смогут серьезно навредить посадкам, отметил Холод.

Саранча не единственная проблема, с которой могут столкнуться дачники и аграрии в предстоящем сезоне. Просадку урожая из-за аномально высоких зимних температур спрогнозировал председатель совета ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота. По его словам, из-за засушливых конца лета и осени в регионах средней полосы и юга России в земле накопилось недостаточно влаги, необходимой растениям. При этом низкий уровень снежного покрова и тепло провоцируют испарение даже этих скромных запасов.

Негативное влияние текущей погоды на урожай предсказал и председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Однако он подчеркнул, что оценить масштаб проблемы эксперты смогут позже – когда поймут, каким будет климатический выход из зимнего сезона.