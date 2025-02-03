Минсельхоз предупредил об угрозе нашествия саранчи в 21 регионе РФ

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В зоне высокого риска нашествия саранчи в этом году может оказаться 21 российский регион. Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с саранчой, передает газета "Известия".

По данным ведомства, под угрозой нашествия саранчи в текущем году находятся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. В прошлом году таких регионов было 14.

В Минсельхозе отметили, что уделяют большое внимание профилактике и борьбе с саранчовыми вредителями. Регионам направили письма о необходимости резервирования средств в бюджетах для борьбы с вредителями.

Кроме того, для проведения защитных обработок в 2025 году на балансе ФГБУ "Россельхозцентр" имеется резерв инсектицида "Имидор" – 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров.

На будущий урожай в регионах средней полосы и юга России также может повлиять аномально теплый конец января, считают фермеры и агрономы. Конец лета и осень в этих регионах оказались засушливыми, в связи с чем необходимой сельхозкультурам влаги накопилось недостаточно.

Усугубляет проблему тот факт, что из-за слишком маленькой высоты снежного покрова и продолжающегося тепла быстро испаряются даже те небольшие запасы влаги, которые сохранялись до этого. Если ситуация не изменится кардинально, то в России может произойти просадка в урожайности.