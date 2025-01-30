Глава Минсельхоза Титов: рост цен на хлеб будет соответствовать инфляции

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Рост цен на хлеб в России в будущем будет соответствовать общей динамике инфляции, заявил замглавы Минсельхоза Максим Титов.

По его словам, стоимость зерна постепенно растет, в связи с чем увеличивается и себестоимость хлеба. Однако не только зерно влияет на первоначальную цену этого продукта.

"В принципе, как мы видим динамику цен на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, который есть на сегодняшний день, он уже в цене отыгран", – цитирует Титова ТАСС.

Осенью прошлого года глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что магазины установили избыточную наценку на хлеб. Он уточнил, что служба проверила цены на самые востребованные виды этой продукции. Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%.

Позже служба обещала изучить, как стоимость всей логистической цепочки влияет на ценообразование популярных брендов хлеба. Данные были запрошены у поставщиков и популярных ретейлеров.