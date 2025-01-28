Агроном Викулов назвал три овоща, которые можно сеять на рассаду в феврале

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Перцы, баклажаны и томаты можно посеять на рассаду уже в феврале, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

В целом, по его словам, в последний месяц зимы садоводам стоит начать выращивать культуры с длительным периодом вегетации.



Владимир Викулов агроном В начале февраля сеют острые и суперострые перцы, а в середине месяца – сладкие. Следом идут баклажаны, а в конце февраля – начале марта – томаты для теплиц.

Определить время начала посева культур можно самостоятельно: от предполагаемой даты высадки нужно отнять рекомендуемый для этого возраст рассады.

"В нашей полосе посадка осуществляется в необогреваемые пленочные теплицы где-то не раньше начала мая. Для огурцов возраст рассады для высадки – 40 дней, у томатов может быть и 50, а у перцев – даже 60–70. Отсчитываем назад – это и будет примерным сроком по посеву семян той или иной культуры", – рассказал агроном.

При выращивании рассады эксперт посоветовал использовать дополнительные источники света – специальные лампы. По словам Викулова, обычного света из окна будет недостаточно для нормального развития культуры.



Владимир Викулов агроном Из-за недостатка света особенно страдают томаты. Рассада будет хилая, светло-зеленая, с тонкими побегами и малым количеством листьев.

Если обеспечить такие условия нет возможности, специалист посоветовал купить готовую рассаду к моменту посадки.

Ранее россиянам посоветовали провести в апреле первую профилактическую обработку сада от болезней и вредителей. Делать это можно при температуре плюс 8–12 градусов, но обязательно до роспуска почек.