Агроном Викулов назвал три овоща, которые можно сеять на рассаду в феврале

28 января, 18:10Общество
Фото: 123RF/ryzhkovoleksandr
Перцы, баклажаны и томаты можно посеять на рассаду уже в феврале, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.
В целом, по его словам, в последний месяц зимы садоводам стоит начать выращивать культуры с длительным периодом вегетации.
Определить время начала посева культур можно самостоятельно: от предполагаемой даты высадки нужно отнять рекомендуемый для этого возраст рассады.
"В нашей полосе посадка осуществляется в необогреваемые пленочные теплицы где-то не раньше начала мая. Для огурцов возраст рассады для высадки – 40 дней, у томатов может быть и 50, а у перцев – даже 60–70. Отсчитываем назад – это и будет примерным сроком по посеву семян той или иной культуры", – рассказал агроном.
При выращивании рассады эксперт посоветовал использовать дополнительные источники света – специальные лампы. По словам Викулова, обычного света из окна будет недостаточно для нормального развития культуры.
Если обеспечить такие условия нет возможности, специалист посоветовал купить готовую рассаду к моменту посадки.
Ранее россиянам посоветовали провести в апреле первую профилактическую обработку сада от болезней и вредителей. Делать это можно при температуре плюс 8–12 градусов, но обязательно до роспуска почек.