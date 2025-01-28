"Известия": аномально теплая погода угрожает урожаю

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Аномально теплый конец января может негативно повлиять на будущий урожай в регионах средней полосы и юга России, считают фермеры и агрономы. О неблагоприятной ситуации рассказал председатель совета ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота, сообщает газета "Известия".

Конец лета и осень в этих регионах оказались засушливыми, в связи с чем необходимой сельхозкультурам влаги накопилось недостаточно, обратил внимание эксперт. Усугубляет проблему тот факт, что из-за слишком маленькой высоты снежного покрова и продолжающегося тепла быстро испаряются даже те небольшие запасы влаги, которые сохранялись до этого. Если ситуация не изменится кардинально, то в России может произойти просадка в урожайности, подчеркнул Сирота.

При этом ситуация по запасу влаги в Сибири остается достаточно благоприятной, отметил собеседник агентства. По его словам, это связано с тем, что осенью там шли обильные осадки и накопившегося снежного покрова должно быть достаточно. Тем не менее на фоне теплой погоды сохраняют активность такие вредители, как долгоносики и саранчовые, что тоже несет определенные риски для урожая, подчеркнул эксперт.

Переживания аграриев из-за теплой работы подтвердила также руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.

"Мы видим, что все начинает уже распускаться, земля начинает готовить себя к урожаю. Но мы боимся, что картофель еще не готов к посадке и находится в спящем состоянии. Во-вторых, если мы сейчас начнем сажать и сеять, потом могут быть возвратные заморозки. Это будет не очень хорошо и для картофеля, и для овощей, и для озимых культур", – указала специалист.

Уверенность в том, что теплая погода неблагоприятно повлияет на урожай, выразил также председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Тем не менее оценить масштаб проблемы в полной мере удастся только в марте – апреле, подчеркнул он. По его словам, экспертам необходимо сперва понять, как климатически сложится выход из такой зимы.

Вместе с тем риски длительной оттепели связаны с жизнью животных и насекомых, которые на данный момент находятся в спячке. На фоне сохранения тепла они могут проснуться раньше срока. Еще более опасные последствия температурной аномалии могут коснуться растений, почки которых могут начать распускаться, но вновь замерзнут и уже не смогут вновь зацвести, если ударят морозы. Такими опасениями поделился координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

При этом он подчеркнул, что случаев массового пробуждения животных в январе пока не происходило.

Кроме того, пришедшая в Россию оттепель, как и климатические изменения в целом, может привести к более раннему началу брачной активности птиц, обратил внимание заведующий лабораторией "Заповедное дело" ФГБУ "ВНИИ Экология" Дмитрий Очагов. Говоря об этом, он сослался на результаты сорокалетних наблюдений.

Ведущий научный сотрудник лаборатории "Биоразнообразие" "ВНИИ Экология" Александр Сорокин пояснил, что если птицы отложат яйца сейчас, то они замерзнут, как только вернутся морозы.

Раньше срока в таких погодных условиях могут проснуться клещи, указал научный сотрудник "ВНИИ Экология", энтомолог Руслан Бутовский. Основные риски для них также сопряжены с откладыванием яиц, которые могут погибнуть в феврале в случае понижения температуры.

В целом сохранение тепла как устойчивой климатической тенденции может привести к смещению ареалов обитания насекомых. Могут появиться более южные виды. По словам эксперта, этот процесс уже начался.

Кроме того, раннее наступление весны может стать причиной начала сезонной аллергии, предупредила врач – аллерголог-иммунолог Галина Серебрянская.

"Это касается прежде всего аллергии на плесневые грибки и пыльцу ольхи (стандартно она пылит в конце марта). При наличии этих видов аллергии стоит заранее начать прием антигистаминных препаратов", – пояснила медик.

На фоне происходящих изменений климата ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что к 2099 году это может стать причиной более 2,3 миллиона летальных исходов в 854 европейских городах. При этом жара может унести больше человеческих жизней, чем холод, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Прибегнув к моделированию, ученые выяснили, что сильнее всего рискуют пострадать Средиземноморье, Центральная Европа и Балканы. В частности, на территории таких городов, как Барселона, Рим и Неаполь, число жертв климатических изменений может достичь 246 тысяч уже к концу столетия. Даже в случае высокой адаптации к жаре последствия могут оказаться катастрофическими.

"Наши результаты подчеркивают необходимость активных действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к жаре. Средиземноморский регион особенно уязвим, но устойчивые меры могут предотвратить миллионы жертв", – подчеркнул, комментируя выводы ученых, ведущий автор исследования доктор Пьер Массело.

В ходе работы ученые учитывали локальные и возрастные факторы, а также акклиматизацию населения. Исследование также позволило сделать вывод, что в менее уязвимых регионах, к числу которых относятся Британские острова и Скандинавия, может снизиться смертность от холода. Однако общий баланс по Европе все равно останется отрицательным.

В Лондоне прогнозируется снижение на 27 455 летальных исходов. Тем не менее это не сможет компенсировать нарастание рисков в других частях континента.

При этом до 70% человеческих потерь удастся предотвратить, если мир начнет принимать меры по ограничению глобального потепления, резюмировали исследователи.

Ранее терапевт Зарема Тен предупредила, что бесснежная зима может вызвать у россиян депрессию, апатию и сонливость. По словам эксперта, из-за отсутствия снега возникают проблемы с занятием спортом, поэтому уровень физической активности падает и это влияет на психоэмоциональное благополучие человека.

