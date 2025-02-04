Ученый Богачев: пик активности Солнца ожидается в середине текущего года

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Пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. Однако он не будет рекордным, так как для радикального роста активности у звезды нет резервов. Об этом Москве 24 рассказал завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, нынешнее поведение Солнца, на котором за последние дни произошел ряд вспышек, считается абсолютно нормальным, ведь оно раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.

Специалисты регистрируют подобное поведение Солнца последние 300 лет. При этом, подчеркнул ученый, отсутствие его периодической активности можно считать тревожным событием.

"В целом мы видели и более активное Солнце. Если брать XX век, то в 1950–1960-х годах активность была в полтора раза выше, чем текущая. В 2003-м также фиксировались сильнейшие вспышки, в 3–4 раза мощнее, чем те, которые мы сейчас наблюдаем", – подытожил Богачев.

Между тем 28 февраля пройдет парад четырех планет, однако москвичи смогут заметить только одну – Венеру. Астроном Фаина Рублева пояснила, что в целом 28 февраля в вечернем небе соберутся семь планет – Сатурн, Меркурий, Венера, Нептун, Уран, Юпитер и Марс, но парад образуют только четыре из них.

Специалист добавила, что с наступлением темноты в небе покажутся не участвующие в параде Юпитер и Марс, а еще одну планету, Уран, можно увидеть только в телескоп.

