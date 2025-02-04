Четыре сильные вспышки произошли на Солнце

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Четыре мощные вспышки были зарегистрированы на Солнце 4 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Первая из них произошла в 00:12 по московскому времени. Она была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E16). Ее мощность составила M1.5. Вспышка длилась 12 минут, уточнили специалисты.

Спустя некоторое время произошли еще три вспышки, мощности которых были зафиксированы на уровне М1.2, М1.3 и М2.7 соответственно. Две из них были зарегистрированы в той же группе пятен, что и первая вспышка.

Ранее четыре вспышки класса М произошли на Солнце 2 февраля. Самая мощная из них достигла уровня M5.1 и была зарегистрирована в 17:04. Она длилась около 10 минут. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН пояснили, что в настоящее время активность Солнца обусловлена крупными группами пятен, которые можно наблюдать в Северном полушарии.