Климатолог Киселев: уровень Мирового океана поднимется на 100 см в XXI веке

В СМИ появилось немало публикаций, предрекающих наступление апокалипсиса, в том числе в 2025 году. Предполагается, что на Земле могут произойти всемирный потоп и разрушительные пожары, что якобы приведет к концу света. Вместе с экспертом разбираемся, насколько правдивы такие теории.

Ураганы, цунами и перемещение континентов

В январе 2025 года ЦРУ рассекретило книгу Чана Томаса "История Адама и Евы" – спустя почти 60 лет после ее официальной публикации в 1966-м. Автор работы, бывший сотрудник ВВС США, исследователь НЛО и экстрасенс подробно описывает, как в мире с периодичностью в каждые 6 500 лет будут происходить глобальные катастрофы.

К числу разрушительных явлений, которые уже охватывали планету в прошлом, Томас причисляет всемирный потоп, подобный библейскому. Однако гораздо большие вызовы предстоят в будущем: в книге указано, что человечество столкнется с изменением магнитного поля Земли. В результате всего за три часа сильные ураганы и цунами затопят крупные города Северной Америки, включая Лос-Анджелес и Чикаго, а затем бедствие перейдет на все остальные континенты.

Гибель всех людей и млекопитающих спрогнозировали и ученые Школы географических наук Бристольского университета – правда, через 250 миллионов лет. Спровоцирует подобные события предстоящая прибавка в светимости Солнца в 2,5%, а также двукратный рост доли углекислого газа в атмосфере. Как следствие – средние летние температуры по всей суше увеличатся с 15 до 46 градусов Цельсия, и адаптироваться к настолько сильной жаре будет попросту невозможно.

Усложнит ситуацию и изменение облика Земли в целом, указали исследователи. Активное движение литосферных плит приведет к тому, что все шесть континентов соединятся в один кольцеобразный материк Пангея Ультима, края которого будут простираться почти до Северного и Южного полюсов. Однако условия на нем окажутся непригодны для жизни: около 92% поверхности будут представлять собой пустыни и тропики с максимальной температурой в 55 градусов по Цельсию и лишь 8% – полярные районы с относительно комфортным климатом.

Апокалипсис предрекала и болгарская ясновидящая Ванга. Причем, согласно ее предсказанию, он должен начаться уже в 2025 году, передавала газета New York Post. В то же время, несмотря на скорое наступление катастрофы, Ванга полагала, что конец света наступит лишь в 5079 году.

Не апокалипсис, но опасность

Прогнозирование будущего Земли на миллионы лет некорректно по крайней мере с точки зрения климатологии. На данный момент у ученых есть возможность делать расчеты не более чем на несколько ближайших десятилетий, заявил в разговоре с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев.

"Климатические модели, на которые мы ориентируемся, не безупречны, но содержат все знания, которые у нас есть сегодня. В них закладывается множество разных сценариев, в том числе развития экономической, демографической и климатической ситуаций, и выдвигается предположение, что будет дальше", – пояснил эксперт.

Исходя из обобщенных данных, можно утверждать, что до конца 21-го века подъем средней температуры на планете по отношению к доиндустриальному периоду (эпоха до 1750 года. – Прим. ред.) составит порядка трех градусов. По словам эксперта, несмотря на то что подобная динамика незначительна в бытовом смысле, в системе климата она достаточно высока.



Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Потепление приведет к ряду последствий, включая таяние ледников Антарктиды и Гренландии. За это столетие примерно на 60–100 сантиметров поднимется уровень Мирового океана – и это при условии, что в прошлом столетии речь шла всего о 17 сантиметрах. Соответственно, это будет вопросом жизни и смерти для островных государств и тех территорий, что расположены у воды, как Нидерланды или наш Санкт-Петербург, например.

Не меньшую угрозу представляют и всевозможные стихийные бедствия. В частности, только за последние 45–50 лет число катастроф, вызванных наводнениями, торнадо и засухами, выросло в 3,5–4 раза, сослался на данные мировых страховых агентств Киселев. По его словам, в перспективе подобная тенденция лишь сохранится, однако не приведет к "апокалипсисам".

"Плюс, мы получим волны тепла – явление, когда температура воздуха на разных территориях выше нормы на пять градусов в течение пяти дней или более. Еще все чаще на смену твердым осадкам будут приходить жидкие, в чем можно убедиться уже сейчас", – предупредил ученый.

Говоря о прогнозах конкретно для России, эксперт отметил, что главные риски здесь связаны с деградацией вечной мерзлоты. Сейчас в зоне этого покрытия находится до двух третей страны, и оно уже начало таять.

"В мерзлоте содержатся парниковые газы, которые, поступив в атмосферу, усилят эффект глобального потепления. Кроме того, в ней есть могильники (захоронения и погребения, в том числе животных. – Прим. ред.), которые при вскрытии приведут к распространению заболеваний", – объяснил он.

Наконец, добавил Киселев, подобный процесс чреват и увеличением аварийности построек, расположенных в зоне мерзлоты.