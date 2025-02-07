Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 11:38

Наука

Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце

Фото: 123RF/starush

Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ) на сайте.

В группе пятен 3984 ночью, в 02:27, специалисты зафиксировали первый эпизод активности звезды. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки можно разделить на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 равен мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури.

Между тем ученый Сергей Богачев рассказал, что пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По его словам, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.

Специалисты регистрируют подобное поведение Солнца последние 300 лет. При этом, подчеркнул ученый, отсутствие его периодической активности можно считать тревожным событием.

Читайте также


наука
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика