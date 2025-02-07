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Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ) на сайте.

В группе пятен 3984 ночью, в 02:27, специалисты зафиксировали первый эпизод активности звезды. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки можно разделить на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 равен мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури.

Между тем ученый Сергей Богачев рассказал, что пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По его словам, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.

Специалисты регистрируют подобное поведение Солнца последние 300 лет. При этом, подчеркнул ученый, отсутствие его периодической активности можно считать тревожным событием.