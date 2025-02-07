AP: телескопы зафиксировали радиоактивный выброс квазара

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Телескопы обсерваторий по всему миру засняли гигантский радиовыброс, исходящий от квазара. Его возраст датируется первым миллиардом лет существования Вселенной, сообщает Associated Press.

По словам астрономов, эта струя радиоволн, ширина которой вдвое больше ширины Млечного Пути, является крупнейшей из когда-либо обнаруженных. Такие радиоструи не редкость, однако их не получалось увидеть из-за затемняющего космического микроволнового фона, оставшегося от Большого взрыва, говорится в материале.

"Этот объект настолько необычен, что мы можем наблюдать его с Земли, хотя он и находится очень далеко", – сказала ведущий автор исследования Анниек Глоудеманс из NoirLab Национального научного фонда.

Двусторонняя радиоволна оценивается в поперечнике не менее чем в 200 тысяч световых лет. Обнаруженный всего несколько лет назад квазар (галактическое ядро с газом и пылью, падающими в черную дыру. – Прим. ред.), питающий этот джет, образовался, когда Вселенной было всего 1,2 миллиарда лет. Масса квазара эквивалентна 450 миллионам масс Солнца.

Между тем на Солнце ученые зафиксировали четыре сильные вспышки класса М. Первая вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем были замечены еще три эпизода активности звезды со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).