Физик Богачев предупредил о риске магнитных бурь в течение двух-трех суток

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Риск магнитных бурь на Земле будет сохраняться на протяжение двух-трех суток после сверхмощной вспышки, произошедшей на Солнце 23 февраля. Об этом в беседе с Агентством "Москва" предупредил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Ученый отметил, что вспышка такой силы произошла впервые за 1,5 месяца. По словам эксперта, рост солнечной активности наблюдается на протяжении 48 последних часов. Тем не менее к настоящему моменту ученые не зафиксировали прямых угроз для Земли.

В минувшее воскресенье, 23 февраля, на Солнце произошло две вспышки. Первая из них была зафиксирована в 05:13 по московскому времени. Она произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) и продолжалась 23 минуты. Ее сила достигла класса М.

Вторая вспышка произошла примерно в 22:20. Ее мощность приравнивалась к высшему баллу X. Явление зарегистрировали впервые с 8 декабря прошлого года. Его эпицентр пришелся на западную сторону Солнца, что снизило вероятность воздействия на Землю.

Между тем пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По словам ученого Сергея Богачева, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.