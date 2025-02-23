Вспышка класса М произошла на Солнце 23 февраля

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Сильная вспышка класса М произошла на Солнце утром в воскресенье, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, она произошла в 05:13 по московскому времени. Вспышку зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82). Она продолжалась 23 минуты, уточнили в ИПГ.

В прошлый раз вспышка на солнце произошла 17 февраля. Ее мощность также достигала класса М.

Между тем пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По словам ученого Сергея Богачева, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.