Мощная вспышка произошла на Солнце

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Вспышка предпоследнего класса мощности M произошла на Солнце в понедельник, 17 февраля, следует из данных Института прикладной геофизики.

"В 18:13 (по Москве. – Прим. ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3992 (S05W75) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут", – уточняется в публикации на сайте учреждения.

Между тем пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По словам ученого Сергея Богачева, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.