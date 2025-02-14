Две сильные вспышки произошли на Солнце

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Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксировали на Солнце 14 февраля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка M1.2 (S16E88) продолжительностью 30 минут была зарегистрирована в 05:28. В 13:06 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью в 31 минуту.

Ранее ученые зафиксировали вспышку класса M на Солнце 13 февраля. Она длилась 8 минут.

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса A0.0 характеризуются мощностью излучения на орбите Земли, равной 10 нановатт на квадратный метр.