Вспышка класса M зафиксирована на Солнце

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Ученые зафиксировали вспышку класса M на Солнце в четверг, 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В 14:09 специалисты зарегистрировали вспышку М1.0. Она длилась 8 минут.

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса A0.0 характеризуются мощностью излучения на орбите Земли, равной 10 нановатт на квадратный метр. Явление обычно сопровождается выбросами солнечной плазмы, которая, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури.

Ранее вспышка M1.6 произошла 11 февраля. Ее продолжительность составила 25 минут. Также еще четыре вспышки подобной мощности возникли на Солнце 7 февраля. Первую удалось зафиксировать ночью, в 02:27.

Между тем ученый Сергей Богачев рассказал, что пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. По его словам, нынешнее поведение звезды, на которой последние дни регулярно происходят вспышки, считается абсолютно нормальным, ведь она раз в 11 лет приходит в состояние высокой активности.