Мощная вспышка класса X произошла на Солнце впервые за 2,5 месяца

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Вспышка высшего балла X произошла на Солнце вечером 23 февраля. Явление зарегистрировали впервые с 8 декабря прошлого года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на сайте.

Специалисты зафиксировали вспышку примерно в 22:20. По предварительным расчетам, событие можно классифицировать как Х2.0.

В материале уточнили, что причиной вспышки послужил резкий рост активности Солнца, который начался примерно вечером 22 февраля. Эпицентр явления пришелся на западную сторону Солнца, что снизило вероятность воздействия на Землю, добавили ученые.

"Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события", – говорится в сообщении.

Прогноз геомагнитной активности специалистов находится в пределах нормы, а вероятность появления тяжелых частиц остается незначительной, добавили в лаборатории.

Между тем международная группа астрономов зафиксировала новый тип взрыва во Вселенной, который получил название EP240408a. Сначала явление выглядело как вспышка гамма-излучения. Позже стало понятно, что случай не похож ни на одну известную категорию космических событий.

По словам ученых, явление продолжалось дольше, чем большинство гамма-всплесков. В то же время оно было слишком коротким, чтобы отнести его к какому-либо из известных типов вспышек.