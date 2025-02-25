Врач Резник: воздействию магнитных бурь подвержены пожилые пациенты

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Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь. Однако в большинстве случаев они "себя накручивают и ожидают неприятные ощущения" в такие дни, что усугубляет симптоматику. Об этом заявила доктор медицинских наук, доцент, врач высшей категории Елена Резник.

Так она прокомментировала вспышку высшего балла Х на Солнце 23 февраля, причиной которой послужил резкий рост активности звезды. Еще три вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксировали на Солнце 25 февраля.

Резник посоветовала метеозависимым людям своевременно обследоваться, найти грамотного врача и выполнять все рекомендации – в таком случае воздействие бурь будет минимальным.

"В первую очередь воздействию магнитных бурь подвержены пожилые пациенты; пациенты с хроническими заболеваниями. Дети, как правило, не очень подвержены воздействию магнитных бурь", – цитирует специалиста пресс-служба РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России.

Доцент и заведующий кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Татьяна Мачнева уточнила, что во время бурь воздействие оказывается не на здоровье человека, а на электронику, особенно на все, что связано со спутниками и космической техникой.

"Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то четких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными. Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой", – рассказала Мачнева.

По словам врача, частота магнитных бурь связана с солнечной активностью. На Солнце постоянно происходят термоядерные реакции, выброс коронарной массы. Это совершенно нормально и пока никак критическим образом на человечество не повлияло, пояснила она.

Тем временем доктор физико-математических наук Алексей Юрасов считает, что число магнитных бурь может увеличиться в 2025 году. С его слов, именно на этот год придется пик активности текущего солнечного цикла, который начался в 2019-м. Всего на Солнце могут образоваться до 115 пятен.