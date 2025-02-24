Астроном Сурдин: москвичи смогут увидеть четыре планеты в ночном небе 28 февраля

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Жители Москвы смогут увидеть парад планет в ночном небе в пятницу, 28 февраля, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

"Без особых трудностей можно будет наблюдать Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс", – отметил он в беседе с Агентством "Москва".

По словам ученого, погодные условия будут благоприятствовать – небо ясное, облачности в ближайшие дни не предвидится. Юпитер отлично виден и вечером в понедельник, 24 февраля.

"Вчера наблюдал. Понимаете, эти планеты яркие, поэтому никакие бинокли и телескопы будут не нужны", – заключил Сурдин.

Ранее в Московском планетарии рассказывали, что на вечернем небе 28 февраля соберутся сразу семь планет – Сатурн, Меркурий, Венера, Нептун, Уран, Юпитер и Марс, но парад образуют только четыре из них.

Все они будут видны на юго-западе, хотя из-за закатной зари получится хорошо наблюдать лишь Венеру, отмечали в планетарии. Позже, с наступлением темноты, также можно будет увидеть Юпитер и Марс, а при помощи телескопа – Уран.

