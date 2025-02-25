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25 февраля, 07:45

Новости

Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

Собянин: около 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах

Новости часа: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Новости часа: около 150 социальных объектов будет построено в Москве в 2025–2026 годах

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Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Новости часа: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Сергей Собянин рассказал о московских разработках ракетно-космической отрасли

Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве и реконструкции более 100 путепроводов

Более сотни коммерческих компаний стали партнерами проекта "Моя работа". Как рассказал Сергей Собянин, центр помощи в организации собственного дела работает на Шаболовке уже 4 года. Там москвичам помогают стать предпринимателями и успешно вести бизнес.

В частности, в центре оказывают комплексную поддержку начинающих деловых людей: от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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