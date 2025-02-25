Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

Более сотни коммерческих компаний стали партнерами проекта "Моя работа". Как рассказал Сергей Собянин, центр помощи в организации собственного дела работает на Шаболовке уже 4 года. Там москвичам помогают стать предпринимателями и успешно вести бизнес.

В частности, в центре оказывают комплексную поддержку начинающих деловых людей: от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.