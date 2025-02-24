Услуга по определению уровня звука и вибрации в помещении появилась в МосгорБТИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новая услуга появилась в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Теперь специалисты могут определять уровень инсоляции, звукового давления, вибрации, инфразвука, концентрации вредных веществ в воздухе и ряда других параметров в помещении, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Услуги инструментальных измерений активно развиваются и ежегодно обрабатывают около 55 тысяч заказов, две трети из которых горожане подают онлайн, приводит его слова портал мэра и правительства столицы. Гаман также подчеркнул, что в течение последних пяти лет бюро значительно расширило число предлагаемых услуг.

Воспользоваться новым предложением бюро могут владельцы и пользователи жилых и нежилых помещений. Заявку на получение услуги можно оставить, воспользовавшись сайтом МосгорБТИ, а также в одном из пяти клиентских центров учреждения.

"Уже несколько лет наши специалисты проводят экспертизы в рамках процедуры признания садовых домов жилыми. На счету учреждения более 100 успешных примеров, когда заключения бюро помогли жителям столицы изменить статус дома. При подготовке заключения инженеры измеряют инсоляцию, вибрацию, радиационный фон. Теперь заказать такое обследование можно отдельно", – подчеркнул, в свою очередь, генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

В целях обеспечения здоровья и безопасности москвичей, а также для поддержания комфортного уровня жизни специалисты разработали санитарные и технические нормы. В соответствии с ними в том числе регулируются уровни допустимого воздействия тех или иных факторов на человека. В частности, инструментальные измерения МосгорБТИ позволяют установить, не превышены ли уровни шума или вибрации в квартирах или нежилых помещениях.

Используя высокоточные приборы, эксперты получают данные по конкретному параметру, после чего сравнивают их с нормативными показателями. При выполнении этой работы специалисты пользуются люксметрами, анализаторами шума и вибрации, газоанализаторами, измерителями электромагнитных полей и прочими приборами.

После получения результатов заявителям выдается заключение, в котором представлены расчеты и вывод о соответствии или несоответствии проверяемого объекта требованиям. В зависимости от типа исследований эти документы могут потребоваться при санитарно-гигиенической оценке, а также строительно-технических экспертизах или в судебных спорах.

В 2024 году МосгорБТИ обследовало 7 объектов, построенных в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Специалисты подготовили техническую документацию для почти 115 тысяч квадратных метров недвижимости. В число обязательных процедур для объектов, построенных в рамках АИП, входит разрешение на ввод в эксплуатацию.

