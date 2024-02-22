В столице поставили на кадастровый учет земельные участки под 252 домами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город за счет средств бюджета поставил на кадастровый учет участки под 252 домами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В 2023 году на кадастровый учет поставлены земельные участки площадью 162,4 гектара под 252 домами. В результате жители смогут оформить право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Гаман пояснил, что жители смогут сами устанавливать шлагбаумы, спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки. Однако при этом они будут обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к участку для пожарной техники, транспорта полиции, скорой медицинской помощи, спасателей и других экстренных и оперативных служб города.

Ранее постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводилась только за счет жителей. В 2019 году это начал делать город на основании обращений собственников жилых и нежилых помещений в здании.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка 1,6 миллиона квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. По его словам, всего в рамках программы в эксплуатацию ввели 249 новостроек.

До этого в Москве завершился этап комплексного благоустройства дворовых территорий. По словам градоначальника, жители чаще всего просили установить во дворах их домов новые скамейки, улучшить уличное освещение, обновить детские и спортивные площадки.