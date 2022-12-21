Более 390 объектов исключили из перечня, облагаемого налогом на имущество от кадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное правительство исключило 391 объект из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Также в перечень на текущий год по просьбе собственников вошли два нежилых здания. Объекты стали соответствовать критериям перечня до 1 января 2022 года, однако сведения о них поступили уже после его формирования.

"Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества", – приводятся слова Багреевой на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что ознакомиться с перечнем объектами недвижимости, включенными в перечень, можно на mos.ru.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон, предусматривающий введение новой льготы. Она снижает налог на имущество физических лиц в три раза с нежилых объектов, не использующиеся в торгово-офисной деятельности.

Так, собственник нежилого объекта может обратиться за повторным обследованием в Межведомственную комиссию, если для помещения была установлена ставка налога на имущество физлиц в 1,5%, при этом оно не используется для торгово-офисных целей. Это необходимо сделать до 31 марта того года, за который рассчитывается налог.

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