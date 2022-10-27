Кабмин РФ предложил освободить от НДФЛ материальную помощь мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Правительство России подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества", – сказал он.

По его словам, данный законопроект уже получил одобрение кабмина и будет внесен в Государственную думу в ближайшее время.

Ранее россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!