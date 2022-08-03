В ГД предложили фиксировать кадастровую стоимость на весь период сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий кадастровую стоимость государственной или муниципальной недвижимости на срок согласования сделки по ее аренде или покупке. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Документ дополняет закон о государственной кадастровой оценке. Он регламентирует, что итоговая цена сделок с государственной или муниципальной недвижимостью должна зависеть от кадастровой стоимости в ЕГРН на дату подачи заявления или заключения договора (для компаний).

За счет такого шага изначальная стоимость объекта сохранится, даже если к моменту подписания договора кадастровая оценка будет пересмотрена в сторону повышения. При этом при понижении кадастровой стоимости объекта данное правило применяться не будет.

В 2022 году государственную кадастровую оценку должны пройти земельные участки во всех регионах РФ. На 2023 год запланирована аналогичная процедура для зданий, помещений, сооружений и машино-мест.

В июле сообщалось, что в Москве из перечня недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастра, в 2022 году исключили более 150 объектов общей площадью порядка 419 тысяч квадратных метров.

